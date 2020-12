Le Real Madrid est bien sur les rangs pour Pogba, mais le club espagnol a-t-il vraiment les moyens ?

Paul Pogba a souvent été associé au Real Madrid au cours des derniers mois. Il est vrai que le club espagnol s’était bien positionné auprès de son agent, Mino Raiola, mais aucune offre concrète n’a pu être faite l’été dernier en raison de la crise financière traversée par le club.

Un salaire problématique

Pogba compte toujours changer d’air et fait toujours du Real Madrid sa priorité. Mais le club espagnol a-t-il vraiment les moyens de faire une telle opération ? Pogba ne fait pas l’unanimité en interne et certains estiment que ce serait une folie de lui payer un salaire de 18 millions par an.