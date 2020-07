Le Real Madrid perd du temps pour les discussions avec Pogba et d’autres clubs pourraient prendre la main.

Zidane ne lâche rien pour le transfert de Paul Pogba qui est toujours sa grande priorité de recrutement. Mais cette piste n’est pas considérée comme une priorité par ses dirigeants et le club perd peu à peu la main puisque d’autres se mettent en bonne position.

Zidane le vivrait mal

C’est le cas de la Juventus. L’ancien club de Pogba n’a jamais vraiment abandonné la possibilité de retrouver son ancien joueur. Et l’envie de Pogba de revenir à la Juventus semble être de plus en plus forte. Zidane pourrait très mal vivre le fait de voir Pogba filer vers un autre club.