Zidane a fait un très joli coup avec le transfert de Ferland Mendy et cela pourrait pousser les dirigeants du Real à lui faire encore plus confiance au mercato.

Qui aurait cru l’été dernier que Ferland Mendy parviendrait à devenir aussi rapidement titulaire sous le maillot du Real Madrid et à repousser Marcelo sur le banc des remplaçants ? Sans doute pas grand monde à l’exception de Zinedine Zidane. C’est le technicien français qui a poussé pour ce transfert.

Il a repéré son potentiel

Et il prouve une fois de plus qu’il a du nez. C’est un très bon coup pour Zidane qui pourrait même pousser les dirigeants espagnols à lui faire encore plus confiance quand il s’agit de repérer des joueurs avec de gros potentiels. Zidane pourrait avoir une influence encore plus forte au prochain mercato.