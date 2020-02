Leonardo veut absolument recruter Koulibaly, mais il va falloir faire fortement baisser son prix.

Il est clair que Leonardo s’est fixé comme priorité pour la saison prochaine de repenser son axe défensif. Il n’a rien proposé à Thiago Silva et semble bien faire du recrutement de Kalidou Koulibaly sa grande priorité. On parle déjà d’un contrat de 11 millions d’euros par an pour le défenseur du Napoli.

Pas plus de 60 ?

Mais encore faut-il trouver un accord avec le club italien. Selon la presse transalpine, le joueur aurait une clause libératoire de 150 millions d’euros, mais il serait totalement fou de payer un tel prix. Leonardo va devoir négocier finement, car il ne faudrait pas dépasser les 60 millions d’euros.