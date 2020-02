Le Real Madrid pourrait tenter de profiter des malheurs de Manchester City lors du prochain marché des transferts.

Le Real Madrid n’a pas tardé à réagir aux sanctions qui frappent Manchester City. Le club anglais pourrait bien ne pas disputer les deux prochaines Ligues des champions et va devoir faire de très grosses ventes pour remettre ses comptes dans le vert afin de respecter les règles.

Le Real Madrid se renseigne

C’est la raison pour laquelle on parle de départs majeurs du côté de Manchester City et le Real Madrid pourrait être très intéressé par au moins deux joueurs importants de la formation de Premier League : Sterling et De Bruyne. Le Real Madrid pourrait bien tenter sa chance.