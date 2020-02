Si Manchester United est prêt à mettre Paul Pogba sur le marché, la somme demandée paraît totalement folle.

Selon la presse anglaise, Manchester United se prépare bien au départ de Paul Pogba. Le joueur ne veut pas rester une saison de plus et les dirigeants anglais pourraient ne pas aller au clash en lui laissant une porte ouverte au prochain marché des transferts, mais pas à n’importe quel prix.

Une somme impossible

Et c’est bien ce qui pourrait poser problème. Selon le Sunday Mirror, Manchester United voudrait mettre Paul Pogba sur le marché pour une somme de plus de 150 millions d’euros. En l’état, on se demande qui mettra une telle somme sur le joueur français alors qu’il sera libre en 2021.