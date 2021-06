Le Real Madrid aimerait tout faire pour conserver Varane la saison prochaine, mais il ne sera pas simple de convaincre le joueur.

Après le départ de Ramos, les dirigeants espagnols ont bien pour priorité de conserver Varane afin de garder un fil conducteur en défense. Mais le joueur de l’équipe de France ne l’entend pas de cette oreille. Il a déjà refusé deux offres de prolongation de contrat. Et c’est loin d’être une question d’argent.

Le Real veut le retenir

Varane semble usé par les dernières saisons du Real Madrid et notamment touché par le dernier départ de Zidane. Il veut partir pour se relancer et vivre une nouvelle expérience à un an de la fin de son contrat et avant la prochaine Coupe du monde. Mais le Real pourrait tout faire pour le retenir.