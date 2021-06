Si Haaland ne bouge pas cet été, le PSG pourrait avoir une belle affaire à saisir avec lui dans un an.

On parle beaucoup du possible transfert de Haaland cet été même si les dirigeants de Dortmund ne cessent de répéter qu’il n’est pas à vendre. Le joueur est sur les tablettes des meilleures équipes d’Europe, mais la crise pourrait bien empêcher le club allemand de recevoir des offres de plus de 120 millions.

75 millions l’an prochain ?

Et Dortmund ne le lâchera pas pour une somme inférieure. Voilà qui pourrait pousser le joueur à faire une saison de plus en Bundesliga et faire aussi les affaires du PSG. L’été prochain, Haaland aura une clause libératoire dans son contrat à hauteur de 75 millions d’euros.