Il semble de plus en plus clair que Zidane va bien claquer la porte du Real Madrid en fin de saison.

Une nouvelle fois sous le feu des critiques pour ne pas avoir atteint la finale de la Ligue des champions, Zidane est sans doute très agacé. Depuis de nombreuses semaines, on évoque le possible départ du technicien français en fin de saison et il faut reconnaître qu’il n’en a jamais été aussi proche.

Pas un club tout de suite

Zidane n’accepte pas que les promesses qui lui ont été faites n’aient pas été tenues. Par ailleurs, il craint que le club ait des moyens financiers limités pour se reconstruire et il pourrait donc logiquement claquer la porte en fin de saison. Le plus probable serait même qu’il ne reprenne pas un club tout de suite.