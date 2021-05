Tant que rien n’est signé pour la prolongation de Mbappé, les dirigeants du PSG pourront craindre une offre de Manchester City.

Les dirigeants parisiens font actuellement tout leur possible pour convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat. C’est d’ailleurs l’issue la plus probable. Mais tant que rien n’est fait, des clubs peuvent rêver de recruter le jeune champion du monde et c’est notamment le cas de Manchester City.

Manchester City a les moyens

Le club de Guardiola veut remplacer Agüero et voit en Mbappé le joueur parfait pour s’intégrer dans le dispositif du technicien espagnol. City est également l’un des rares clubs en Europe à pouvoir à la fois payer un gros transfert et un salaire qui devrait atteindre les 35 millions par mois.