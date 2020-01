L’avenir de Pogba s’écrira sous un autre maillot à partir de la fin de la saison. Un deal se prépare.

Zidane ne lâche rien pour Pogba même s’il sait qu’il va devoir attendre la fin de la saison pour faire signer le champion du monde. Mais il veut le faire venir pour une somme bien éloignée des 120 millions d’euros qui étaient demandés par Manchester United.

Des négociations se préparent

En juin, Pogba n’aura plus qu’un an de contrat et ne vaudra pas la même somme. Le club espagnol voudrait profiter de la situation pour faire encore baisser le prix du français en mettant des joueurs dans la balance comme Gareth Bale qui fait toujours rêver le club anglais.