Alors que le club est en difficulté, on se demande comme Manchester United a pu laisser filer un joueur comme Lukaku.

Manchester United a laissé filer Lukaku l’été dernier vers l’Inter Milan et le buteur international belge prend vraiment une nouvelle dimension depuis quelques semaines. Il porte le club d’Antonio Conte et impressionne tout le monde par sa dimension physique et son sens du but.

La bonne affaire pour l’Inter

Quand on voit son niveau de jeu du moment, on peut se demander comme Manchester United a pu laisser filer un tel talent alors qu’il a toutes les qualités qui manquent en ce moment au club anglais. Ce sont les dirigeants de l’Inter Milan qui peuvent se frotter les mains.