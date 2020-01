Zidane cible plus que jamais Pogba, mais il cherche aussi un attaquant et le milieu champion du monde aimerait jouer de nouveau avec Dybala.

Zidane cible toujours Paul Pogba pour la saison prochaine et il semble qu’il ne lâchera pas la piste du milieu de terrain champion du monde. Il veut le recruter en juin à un an de la fin de son contrat et espère que son prix sera revu à la baisse. Mais faire venir Pogba pourrait entraîner d’autres dépenses.

Ils veulent être réunis

Zidane est en effet toujours à la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine et la rumeur d’une reformation d’un duo Pogba-Dybala court de plus en plus. Les deux gommes aimeraient travailler ensemble de nouveau, mais recruter ce duo pourrait coûter plus de 200 millions à Zidane.