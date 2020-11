Tout semble indiquer que Thauvin va quitter l’OM. La seule inconnue reste de savoir s’il le fera en janvier ou en juin.

Même si ses dirigeants espèrent encore avoir une chance de le voir prolonger son contrat, il faut se rendre à l’évidence, Florian Thauvin a toutes les chances de faire ses valises en fin de saison à l’issue de son contrat et de rejoindre un championnat étranger.

Janvier ou juin ?

Le joueur a bien pris sa décision et il est en négociations avancées avec le Milan AC et le FC Séville. Il devrait obtenir un beau contrat et la seule inconnue pour son avenir est le moment où il va quitter l’OM. Le plus probable reste le mois de juin, mais une porte pourrait s’ouvrir en janvier contre une faible indemnité.