Zidane fait de la prolongation de Ramos une grande priorité et pourrait mal vivre la pression du PSG pour le défenseur.

L’avenir de Sergio Ramos fait couler beaucoup d’encre en ce moment en Espagne. Le défenseur est en fin de contrat et ne parvient pas à trouver un accord pour une prolongation. Plusieurs offres ont été faites, mais le désaccord porte sur la durée du contrat.

Zidane ne veut pas le voir partir

Dans le même temps, les rumeurs sont de plus en plus fortes autour d’un intérêt du Paris Saint-Germain et cela pourrait fortement agacer Zidane qui fait de la prolongation de son capitaine une grande priorité. Zidane n’imagine pas une seconde un départ de Ramos en juin.