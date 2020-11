Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourraient bien recevoir une offre de 50 millions pour deux joueurs en janvier.

Les discussions ont été vives entre les dirigeants de l’Olympique Lyonnais et ceux de la Juventus au cours des derniers mois pour parler notamment de la situation de Houssem Aouar. Le club italien reste très intéressé par le milieu de terrain et pourrait revenir à la charge en janvier.

L’OL peut se le permettre ?

Mais selon la presse italienne, la Juve suit aussi de très près un autre joueur de l’OL : Memphis Depay. Ce dernier n’aura plus que six mois de contrat en janvier et la Juve pourrait tenter de faire une offre de 50 millions d’euros pour le duo. Mais l’OL peut-il se permettre de perdre deux joueurs aussi importants en plein milieu de la saison ?