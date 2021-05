Le PSG pourrait bien trouver un joueur sans débourser le moindre centime afin de remplacer Florenzi.

Le PSG est bien à la recherche d’un latéral droit pour la saison prochaine. Florenzi ne devrait pas être conservé malgré une option d’achat notamment pour son manque de régularité en défense. Il faut trouver un joueur de premier plan sans pour autant débourser des fortunes.

Négociations en cours

Et le prochain latéral droit du PSG pourrait bien ne rien coûter. En effet, Hector Bellerin sera en fin de contrat en juin et ne sait toujours pas quel maillot il va porter la saison prochaine. Le joueur va quitter Arsenal et serait bien dans les petits papiers de Leonardo. Des négociations seraient même en cours.