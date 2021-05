Contre toute attente, le PSG pourrait bien obtenir la prolongation de Draxler alors qu’il a longtemps été poussé vers la sortie.

Le PSG fait actuellement tout son possible pour prolonger le contrat de Draxler. C’est plutôt surprenant quand on sait que les dirigeants parisiens ont longtemps tout fait pour le pousser vers la sortie afin de récupérer un peu d’argent et d’économiser son salaire. Cela a notamment été le cas cet hiver.

Tendance prolongation

Mais depuis l’arrivée de Pochettino, tout a changé pour le milieu de terrain allemand. Il joue très régulièrement dans cette équipe parisienne et le technicien aimerait le conserver. Une offre lui a été faite et la tendance est à la prolongation. Même si Draxler a déjà reçu plusieurs offres de Bundesliga.