Le PSG espère vendre Mbappé pour une très grosse somme, mais 150 millions d’euros devraient être suffisants en fin de saison.

La presse espagnole ne cesse de parler du prochain transfert de Mbappé. Le champion du monde a toutes les chances de faire ses valises en fin de saison et pourrait bien rejoindre Zidane. Le club espagnol prépare les contours d’une offre de 150 millions d’euros.

Une valeur marchande en baisse

Une somme qui peut paraître basse à première vue, mais en juin prochain, Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat. Impossible de l’imaginer partir libre en juin 2022, il faudra donc le vendre et sa valeur marchande ne sera pas la même. Une offre de 150 millions d’euros pourrait bien être suffisante.