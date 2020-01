L’OM va tenter de récupérer de l’argent avant la fin du mois, mais sans doute pas avec la vente de Sanson.

Les dirigeants de l’OM craignent les menaces du fair-play financier et vont tout faire pour faire entrer de l’argent dans les caisses lors de ce mercato hivernal. Mais le club ne fera pas non plus n’importe quoi et ne laissera filer aucun joueur qui pourrait être important.

Pas avant juin

C’est la raison pour laquelle, les dirigeants ont bien la décision de refuser toutes les offres pour Morgan Sanson en janvier. Le joueur est pourtant bien dans le viseur du Hertha Berlin et une belle offre pourrait être faite, mais l’OM ne le laissera pas filer avant juin.