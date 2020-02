Thiago Silva n’a toujours rien vu venir de la part du PSG et il commence à mettre la pression.

Thiago Silva a toujours fait d’une prolongation au PSG sa grande priorité et il lance des signaux à ce sujet depuis de longs mois. Mais il ne voit rien venir et tout laisse penser que Leonardo a pris une autre décision et qu’il pourrait tenter de faire venir un grand défenseur cet été.

Il pourrait partir

Les proches de Thiago Silva commencent à mettre la pression et pourraient rapidement pousser le défenseur brésilien vers la sortie. Depuis le 1janvier, Thiago Silva a la possibilité de s’engager pour un autre club et il a déjà reçu de nombreuses propositions.