Le transfert de Jonathan Cafu aura incontestablement été l’un des plus gros flops bordelais de ces dernières années.

Le club bordelais est dans une situation délicate financièrement et on parle de nombreuses ventes à venir. Mais si les Girondins en sont arrivés là, c’est aussi suite à de mauvais choix sur le marché des transferts. On peut notamment penser à Jonathan Cafu débarqué pour 7,5 millions d’euros il y a deux ans et demi.

Jamais au niveau

Le joueur n’a jamais été capable de s’imposer alors qu’il a été acheté à prix d’or et son départ cet hiver pour l’Arabie Saoudite a permis au club girondin de faire une très belle économie de salaire de 4 millions d’euros par an. C’est un très gros flop pour les Bordelais.