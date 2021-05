Le PSG veut faire signer Camavinga, mais Arsenal insiste et semble être capable de faire la meilleure offre.

Le PSG insiste pour Camavinga depuis quelques semaines, mais suit le joueur depuis plusieurs mois. Il semble bien que ce soit Paris qui ait l’avantage sur ce transfert notamment parce que Leonardo a contacté les représentants du joueur depuis longtemps et que Camavinga apprécie le PSG.

50 millions promis ?

Mais Paris est loin d’être sur le coup et le Stade Rennais espère pouvoir vendre son joueur au plus offrant à un an de la fin de son contrat. Et c’est Arsenal qui semble promettre la meilleure offre aux dirigeants bretons. Le club anglais aurait affirmé pouvoir offrir 50 millions d’euros.