Si le PSG est favori pour le transfert de Camavinga, c’est surtout parce que Leonardo lui vend le meilleur projet.

Camavinga a pris la décision de quitter le Stade Rennais en refusant de prolonger son contrat. Il n’a plus qu’un an d’engagement et ses dirigeants sont donc contraints de le laisser filer cet été pour ne pas le voir partir un an plus tard sans indemnité de transfert. Et Leonardo semble vendre le meilleur projet à Camavinga.

Il a le temps pour l’étranger

Persuadés par son potentiel, les proches du joueur ont peur de le voir brûler son talent à l’étranger alors qu’il n’a que 18 ans. L’avantage du PSG est que cela lui permettrait de rester en Ligue 1 et de découvrir en même temps les grands matchs de Ligue des champions. Et il a largement le temps avant de partir à l’étranger…