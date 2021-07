Le PSG ne semble pas vouloir faire tous les efforts pour faire signer Camavinga. Leonardo veut de l’expérience en priorité.

Le PSG ne semble pas décidé à tout mettre en œuvre pour faire signer Camavinga. Est-ce une erreur ? Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et il ne veut pas prolonger son bail avec le Stade Rennais. Il se verrait bien partir libre dans un an quand il aura les meilleures propositions possibles.

Le PSG veut de l’expérience

Mais en cas de départ, il faisait du PSG sa priorité. Paris aurait pu l’avoir pour environ 40 millions d’euros. Mais la priorité des Parisiens pour cette saison semble bien de recruter des joueurs d’expérience plutôt que des éléments à forts potentiels pour les années à venir. Une erreur ?