Le PSG a totalement changé d’avis pour Aouar. Le joueur était une priorité l’année dernière et aucune offre n’est faite désormais.

Le PSG était très intéressé la saison dernière par Houssem Aouar. Des discussions ont bien eu lieu, mais l’offre envisagée par Leonardo n’avait pas retenu l’attention des dirigeants lyonnais. Le milieu de terrain des Gones est sur le marché et a un bon de sortie, mais Paris est étonnamment muet.

Changement d’avis

Le PSG ne semble plus intéressé par Aouar et ne se mêle pas à la lutte pour le faire signer alors qu’il pourrait bouger pour une somme nettement plus raisonnable que l’an dernier. Paris a d’autres ambitions et semble désormais considérer que Aouar n’a plus les épaules pour endosser la tunique parisienne.