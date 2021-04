Le PSG pourrait bien être désormais en position de force pour un transfert de Messi et tenter une dernière offensive.

On a beaucoup parlé de la possible venue de Leo Messi au PSG depuis quelques mois. Le joueur argentin serait désormais plus proche d’une prolongation même s’il va sans doute devoir pour cela faire de très gros efforts au niveau de son salaire. Mais, une dernière attaque parisienne n’est pas à exclure.

Le PSG en position de force

Le PSG est en position de force désormais notamment parce que le club prouve à nouveau qu’il est un candidat sérieux à la victoire en Ligue des champions, mais aussi parce qu’il est l’un des rares à pouvoir maintenir un très gros salaire à Messi. Une dernière offre parisienne n’est pas à exclure.