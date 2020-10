Selon la presse italienne, la Juventus souhaiterait s’attaquer au transfert de Mbappé pour l’an prochain.

Mbappé a toutes les chances de faire ses valises en juin prochain alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat. On parle de plusieurs pistes pour lui, mais nombreux sont les clubs qui vont tenter leurs chances. Ces derniers jours, on parlait beaucoup de Liverpool.

La Juve a-t-elle les moyens ?

Mais une autre formation commence à étudier la faisabilité de cette opération. Il s’agit de la Juventus Turin qui cherche une star pour les années à venir et qui voit en Mbappé celui qui pourrait être le leader de ce projet. Un contact a été établi, mais la Juve pourrait avoir du mal à faire une offre de premier ordre.