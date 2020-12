Les dirigeants du PSG veulent faire plaisir à leurs deux stars sur le marché des transferts.

Alors que le PSG négocie actuellement avec ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé, des prolongations de contrat, le club de la capitale doit rassurer ses deux joueurs. Neymar et Mbappé veulent briller avec le PSG au cours des prochaines saisons. Ils espèrent des grosses recrues. Leonardo les a entendus et s’active pour les contenter.

Messi et Pogba recrutés ?

Le directeur sportif brésilien vise notamment deux stars pour l’été prochain : Lionel Messi et Paul Pogba. L’Argentin est l’un des meilleurs amis de Neymar et son recrutement, en plus d’entrer dans l’histoire, serait un formidable message envoyé au Brésilien. Quant à Pogba, il est très proche de Mbappé en équipe de France et son arrivée ferait énormément plaisir au numéro 7 parisien.