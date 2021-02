Le PSG pourrait tenter un coup très ambitieux en fin de saison en s’attaquant au transfert de Jules Koundé.

Le PSG veut un défenseur central de très haut niveau pour la saison prochaine. Les dirigeants aimeraient installer une forte concurrence à trois en charnière centrale avec Marquinhos et Kimpembe. Plusieurs pistes sont évoquées allant de Sergio Ramos à Varane notamment.

Il peut coûter très cher

Mais c’est bien la piste Jules Koundé qui semble la plus active en ce moment. Le jeune défenseur français explose en Liga et s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du championnat espagnol. Le fait qu’il soit Français est un plus compte tenu des règles d’engagement de l’UEFA. Mais il faudra mettre 75 millions sur la table.