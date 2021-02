Paul Pogba sera sur le marché des transferts cet été et le PSG doit tenter sa chance pour le champion du monde.

Paul Pogba ne cache pas ses intentions pour la saison prochaine. Les proches du champion du monde ont déjà fait savoir que si Manchester United refusait de lui ouvrir la porte cet été, le joueur partirait libre de tout engagement en juin 2022. Le club anglais devrait donc tout faire pour récupérer une indemnité cet été.

Paris doit tenter sa chance

Et le PSG doit tenter sa chance. Le joueur doit, pouvoir bouger pour une somme raisonnable à un an de la fin de son contrat. Un accord aux alentours de 50 millions d’euros semble possible, mais il restera encore à passer le cap du salaire du joueur qui demande un très gros contrat.