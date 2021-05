Le PSG devrait logiquement pousser Icardi vers la sortie lors du prochain marché des transferts. Tout le monde semble d’accord.

L’élimination en demi-finale de la Ligue des champions a laissé des traces du côté du PSG, mais aussi tracé une feuille de route avec quelques certitudes pour l’avenir. Il ne faut pas oublier que le club sort de deux grandes campagnes européennes, mais il va falloir faire le tri dans l’effectif.

À quoi il sert ?

Un homme pourrait être poussé vers la sortie, Mauro Icardi. Entre blessures et méformes, l’attaquant argentin n’a pas servi à grand-chose cette saison et il est souvent pointé du doigt. Il semble vouloir revenir en Italie et certains dirigeants se demandent depuis plusieurs mois pourquoi Leonardo a tant insisté pour l’avoir.