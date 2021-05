Le PSG doit tout faire pour avoir le transfert de NGolo Kanté lors du prochain mercato.

Il ne faut pas oublier que le PSG sort d’une finale et d’une demi-finale de Ligue des champions, il faut capitaliser sur ces excellents résultats, mais des manques sont apparus dans l’effectif et il va falloir se servir du prochain marché des transferts pour changer la donne.

Le joueur qui manque

Le PSG a besoin d’un joueur actif au milieu de terrain et il semble de plus en plus évident que le profil qui manque est celui de NGolo Kanté. Le milieu de l’équipe de France et de Chelsea a déjà été visé par les Parisiens, mais il faut tout faire pour le faire signer cet été. Quel que soit le coût.