On commence à évoquer le nom de De Bruyne si le transfert de Leo Messi était considéré comme trop cher…

Certains commencent à prendre peur au sujet des chiffres qui sont évoqués pour une venue de Messi. Certes, le joueur ne demandera aucune indemnité de transfert, mais il va falloir lui donner un salaire de fou qui pourrait dépasser les 50 millions d’euros par saison alors qu’il aura bientôt 34 ans.

Plus compliqué que Messi

D’autres noms commencent du coup à être évoqués et on parle notamment de plus en plus de Kevin De Bruyne qui n’a pas encore trouvé un accord pour la prolongation de son contrat avec Manchester City. Faire venir le Belge serait un coup de génie, mais cela pourrait être encore plus compliqué que pour Messi.