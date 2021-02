Plutôt que de payer une fortune pour faire venir Messi alors qu’il n’est plus tout jeune, le PSG ne devrait-il pas se lancer sur Haaland ?

Le PSG travaille bien au transfert de Leo Messi pour la saison prochaine. Mais pour faire signer l’Argentin il va falloir lui offrir un contrat de folie alors qu’il n’est plus tout jeune. Quitte à faire un investissement un peu fou, les Parisiens ne devraient-ils pas privilégier un joueur plus jeune ?

Un salaire moins élevé

En effet, Erling Haaland devrait logiquement bouger l’été prochain. Dortmund a besoin d’argent et devrait lâcher son joueur pour. Un peu plus de 100 millions d’euros. L’avantage est que Haaland demandera un salaire bien moins élevé que celui de Messi et qu’il pourrait bien incarner l’avenir.