Cavani va-t-il partir dès le mois de janvier ? Si c’est le cas, ce serait un coup dur pour le PSG.

On parle de plus en plus de la possibilité que Cavani quitte la formation parisienne avant la fin de son contrat et donc dès le mois de janvier. La rupture semble consommée avec le joueur qui n’a reçu aucune offre de prolongation et qui n’est quasiment plus aligné.

Une mauvaise nouvelle

Il souhaiterait partir en janvier et ce serait un coup dur pour le PSG qui a besoin de ses meilleurs joueurs pour atteindre le dernier carré de la Ligue des champions. Même avec un faible temps de jeu, Cavani est un joueur précieux dans un effectif et le voir partir serait une mauvaise nouvelle.