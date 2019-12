Les Girondins pourraient se mettre en quête d’une recrue offensive et relancer la piste de Giroud.

La tension est forte du côté de Bordeaux dans les coulisses et le club pourrait bien se retrouver malgré lui contraint de s’activer lors du mercato hivernal. Les Girondins ont besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses et des joueurs pourraient être vendus comme Kamano.

Une piste relancée ?

Mais si Kamani est bien vendu, les Bordelais devront trouver une piste offensive pour le remplacer et ils pourraient relancer les discussions avec Olivier Giroud qui semble de plus en plus ouvert à un retour en Ligue 1. Mais Giroud pourrait recevoir des offres sportivement plus intéressantes.