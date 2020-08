La venue d’un joueur offensif de premier plan n’est pas à écarter au PSG et le nom de Giroud commence à circuler…

Leonardo n’en fait pas sa grande priorité, mais il pourrait se montrer intéressé par la signature d’un joueur offensif complémentaire qui viendrait compenser le départ de Cavani et offrir une solution de plus aux avants poste en cas de blessure. Et depuis quelques jours, une rumeur avance le nom de Giroud.

Une solution raisonnable ?

L’attaquant de l’équipe de rance et de Chelsea est revenu au meilleur de sa forme depuis quelques semaines et prouve qu’il faut encore compter sur lui. Il pourrait faire une solution de remplacement de premier plan pour Paris pour une somme raisonnable puisqu’il pourrait bouger pour environ 12 millions.