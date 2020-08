Draxler est poussé vers la sortie et le milieu de terrain allemand pourrait servir de monnaie d’échange pour attirer d’autres joueurs.

Leonardo veut absolument trouver une solution pour Draxler pour la saison prochaine. Le milieu de terrain international allemand n’entre plus dans les plans du club et coûte très cher tous les mois. Il faut donc trouver une solution pour lui dès cet été puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat.

Il peut faire baisser des prix

Alors que peu de clubs sont susceptibles de faire de belles offres, Leonardo doit surtout se servir de Draxler comme d’une monnaie d’échange pur tenter de faire baisser le prix de ses cibles. C’est notamment ce qui se passe dans les discussions avec le Hertha Berlin pour un transfert de Cunha.