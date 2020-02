Le PSG va récupérer Areola en fin de saison, mais il faudra rapidement trouver une solution pour lui.

Au mois de juin prochain, Alphonse Areola va très certainement revenir à Paris après une année de prêt. Mais que faire de lui ? Navas s’est installé comme un titulaire indiscutable et Rico fait figure de très bonne doublure. Il n’a plus sa place à Paris et il va falloir le vendre.

Ne pas le garder

Mais cela pourrait bien ne pas être simple. Areola touche un très gros salaire depuis qu’il a prolongé avec Paris et personne ne semble en mesure de lui offrir à la fois un poste de titulaire et les mêmes conditions. Il pourrait être difficile à vendre et Paris pourrait être contraint de le prêter à nouveau.