Villas-Boas est-il en train de préparer son prochain départ ? C’est une rumeur qui prend de plus en plus d’ampleur qui soulève des inquiétudes.

Les récents propos de Villas-Boas au sujet de son avenir ont soulevé une vive inquiétude auprès des supporters de l’OM. Le technicien portugais pose-t-il déjà les vases de son prochain départ ? C’est l’hypothèse de l’ancien président du club, Christophe Bouchet.

Il prépare sa sortie ?

Ce dernier a déclaré : « Il a posé les bases de son départ : ‘On me donne un effectif insuffisant, on fragilise ma relation avec Zubizarreta, mais j’ai de bons résultats, car j’ai du talent.’ Il est déjà dans son prochain contrat, ailleurs ». Le départ de Villas-Boas serait un coup dur pour l’OM et il semble urgent de trouver des moyens.