Totalement relancé depuis le mois de janvier, Jesse Lingard commence à avoir des pistes de premier choix comme le PSG.

Délaissé par Manchester United, Jesse Lindgard a été prêté à West Ham en janvier et a complètement relancé sa carrière au point d’avoir désormais des statistiques impressionnantes en Premier League. Mais il n’aura en juin plus qu’un an de contrat avec les Red Devils.

Sur la liste du PSG

Son avenir pourrait donc évoluer surtout que quelques grands clubs commencent à s’intéresser de très près à ses performances. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain si on en croit les informations de la presse anglaise. Leonardo pourrait tenter de bouger en juin.