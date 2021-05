Icardi cherche un nouveau club en Italie, mais le Milan AC pourrait avoir trouvé son bonheur avant.

Le PSG semble bien désireux de trouver une solution pour Mauro Icardi lors du prochain marché des transferts. Le joueur cherche un bon de sortie et voudrait retrouver le championnat italien. Plusieurs clubs de Serie A sont intéressés à en croire la presse italienne.

Barré par Giroud ?

On parle notamment du Milan AC, mais le club italien pourrait bien prendre un autre attaquant et laisser tomber la piste de l’Argentin. Le Milan AC songe en effet depuis quelque temps à Olivier Giroud qui est en fin de contrat avec Chelsea et qui est à la recherche d’un nouveau challenge.