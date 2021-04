La presse espagnole insiste sur l’intérêt du PSG pour Varane. Mais l’affaire peut-elle se faire ?

La presse espagnole semble de plus en plus persuadée que Raphaël Varane pourrait bien changer d’air lors du prochain marché des transferts à un an de la fin de son contrat. Il est vrai que le champion du monde refuse pour le moment de prolonger son bail et il pourrait être vendu si c’est toujours le cas.

Un transfert à 50 millions

Les journaux ibériques insistent sur l’intérêt du PSG qui pourrait effectivement chercher un défenseur central de plus pour la saison prochaine afin de compléter son duo formé de Marquinhos et Kimpembe. Mais Varane pourrait coûter cher puisqu’on parle de près de 50 millions.