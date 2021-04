Le LOSC va devoir vendre et devrait sans doute laisser filer des éléments avec une forte valeur marchande.

Le LOSC devrait logiquement devoir vendre quelques joueurs de premier plan lors du prochain marché des transferts pour remettre les finances dans le vert même si la participation à la prochaine Ligue des champions devrait déjà rapporter une belle somme d’argent.

Un joueur proche de 40 millions

Il va falloir vendre des stars et selon les dernières études, le joueur le plus cher de l’effectif serait bien Ikoné. Ce dernier pourrait être vendu pour une somme proche de 40 millions d’euros. Jonathan David a une cote qui grimpe lui aussi et pourrait rapporter plus de 30 millions.