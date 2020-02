Le PSG prend un vrai risque en n’offrant aucune prolongation de contrat à Thiago Silva.

Le PSG n’a toujours transmis aucune offre de prolongation de contrat à Thiago Silva alors que le défenseur brésilien sera libre de tout engagement au mois de juin et qu’il ne cesse de déclarer que rester à Paris est de loin sa grande priorité. Leonardo prend un gros risque avec lui.

Le PSG a besoin de lui

Thiago Silva est un élément incontournable de l’équipe depuis le début de la saison et les plus grandes échéances de la saison approchent. Le défenseur brésilien pourrait être impacté par la décision parisienne et cela pourrait se ressentir dans ses performances alors que Paris a besoin qu’il soit au top de sa forme pour la Ligue des champions.