L’Olympique Lyonnais va devoir lancer un gros chantier en attaque au prochain marché des transferts.

L’été prochain sera chaud du côté de l’Olympique Lyonnais. Les Gones ont fait signer Toko-Ekambi cet hiver pour pallier la blessure de Depay, mais cela devrait également permettre d’ouvrir la porte à Dembelé en juin. Ce dernier aura un bon de sortie en cas d’offres proches de 50 millions.

Un chantier en attaque

Mais dans le même temps, il va également falloir tout faire pour convaincre Depay de prolonger son contrat. Le Néerlandais n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain et il faut tout faire pour ne pas le voir partir libre en juin 2021. Le chantier de l’attaque sera une priorité.