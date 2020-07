Leonardo espère avoir encore une chance de boucler le transfert de Koulibaly. Et le joueur semble trop cher pour Liverpool…

Il semble se confirmer que Leonardo va bien mettre une grosse somme d’argent cet été pour recruter un défenseur central de renom afin de compenser le départ de Thiago Silva. Et cela même si Kimpembe et Marquinhos semblent partis pour former une très belle charnière.

Liverpool limité ?

Le directeur sportif brésilien reste un grand admirateur du profil de Kalidou Koulibaly qui porte le maillot du Napoli et qui est considéré comme le meilleur défenseur de Serie A. Liverpool est également sur les rangs, mais le club anglais ne voudrait pas s’aligner sur les demandes de la formation italienne. Une vraie chance pour le PSG.