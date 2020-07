Le président du Real Madrid et Sergio Ramos négocient une prolongation.

Florentino Pérez et Sergio Ramos négocient actuellement une prolongation de contrat. Sous contrat jusqu’en 2021 avec le club merengue, Sergio Ramos espère obtenir une prolongation de deux ans. Mais son club ne lui propose qu’une saison supplémentaire pour l’instant.

Ramos veut deux ans

Sergio Ramos se montre donc gourmand. Le défenseur madrilène veut 18 millions d’euros de salaire annuel s’il n’est prolongé que d’un an. Il est prêt à faire un effort si Pérez lui offre finalement deux saisons de plus en baissant son salaire à 13 millions d’euros par an.