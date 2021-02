Alors que le PSG avance pour les prolongations de contrat de Mbappé et Neymar, certains doutent du fait que Messi puisse venir.

Les dirigeants du PSG rêvent de faire signer Leo Messi la saison prochaine, mais cela pourrait bien être compliqué. Alors que tout semble bien en place pour les prolongations de Neymar et de Mbappé, la presse espagnole commence à douter de la capacité du PSG à recruter Messi.

Impossible ?

Le PSG doit surveiller sa masse salariale et il semble quasiment impossible de pouvoir avoir les trois joueurs en même temps. Neymar et Mbappé pourraient déjà coûter près de 65 millions d’euros par an au club et les 100 millions d’euros seraient largement dépassés si on ajoute Messi.